بسبب حريق عائمة نيلية.. كثافة مرورية بطريق الكورنيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

شهد طريق كورنيش النيل، اليوم الأحد، كثافة مرورية، عقب اندلاع حريق في عائمة نيلية بمنطقة الزمالك.

ودفعت الإدارة العامة لمرور القاهرة برجال المرور لسحب الكثافات المرورية، وتسيير الحركة، بطريق كورنيش العجوزة، والقادم من منطقة ماسبيرو، كما دفعت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بسيارات إطفاء، مدعومة بلانشات نيلية؛ للمساهمة في إخماد الحريق.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من النجدة مفادها اشتعال النيران في عائمة نيلي بمنطقة الزمالك.

وجار فحص سبب الاشتعال للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية وراء الاشتعال.