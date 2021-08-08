"ضلال مبين ورب الكعبة".. الشيخ محمد حسان عن "تنظيم ولاية سيناء" في قتل الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تصوير- نادر نبيل:

تستكمل الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الاستماع لشهادة الشيخ محمد حسان خلال محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ "داعش إمبابة".

وقال الشيخ محمد حسان، إن "أنصار بيت المقدس أو ما يسمون أنفسهم الآن "تنظيم ولاية سيناء" بعد تغيير اسمهم، حين يخرج زعيم التنظيم أبو أسامة المصري علينا بتسجيل صوتي بعدما قتل أولادنا من أفراد الجيش ويقول نصا: "لقد قتلناهم لأن الله أمرنا بذلك"، فهذا ضلال مبين ورب الكعبة، لا أقول هذا إلا ابتغاء رب العالمين".

وتساءل: "أالله أمرك بقتل نفس محرمة؟ بقتل إنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ فالله لم يأمر بالقتل بل قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وهم إطلاقا ليسوا على الطريق الصحيح فكيف يكونون على الطريق الصحيح وهم يستحلون الدماء المعصومة للذين يعيشون، هذا سوء فهم خطير".