"كتلة نار".. اللقطات الأولى لحريق إحدى العائمات السياحية بوسط البلد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

- تصوير علاء أحمد:

يكثف رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة جهودهم؛ للسيطرة على حريق هائل اندلع في إحدى العائمات السياحية بمنطقة وسط البلد، وتحديدا في منطقة العجوزة على كورنيش النيل.

ورصدت عدسة "الخليج 365" تصاعد الأدخنة البيضاء جراء الحريق من العائمة السياحية بمنطقة وسط البلد.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إشارة من النجدة مفادها اشتعال النيران في مركب نيلي بمنطقة ماسبيرو، وانتقلت أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات إطفاء ولانشات نيلية لإخماده.