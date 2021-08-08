عرض فيديو أمام الجنايات للشيخ حسان يؤكد فيه وجوب الجهاد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تصوير- نادر نبيل

تواصل الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ "داعش إمبابة".

وقدم الدفاع الحاضر مع المتهمين السابع والثامن والثاني عشر فلاشة وطلبت من المحكمة عرضها، حيث عرضتها المحكمة على الخبير الفني ثم حلفته المحكمة القسم وطلبت منه تشغيلها.

وعرضت المحكمة أول مقطع فيديو بعنوان الشيخ محمد حسان يؤكد وجوب الجهاد، والمتضمن حديثا للشيخ محمد حسان في مؤتمر الصالة المغطاة لدعم سوريا الذي أقيم في عهد جماعة الإخوان المسلمين، والذي ردد فيه حسان "أن المتواجدين والحضور أكثر من 70 منظمة اتفقوا جميعا على وجوب الجهاد بالنفس والسلاح، وأناشدكم أنتم وإخوانكم من حكام وملوك الدول الإسلامية والعربية أن تتحركوا قبل فوات الأوان قبل أن نعرض الأمة وشبابها لمحنة لا يعلمها إلا الله".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام علي أبوالعلا، وغريب محمد عزت، وسعد الدين حسن سرحان، وبحضور عضو النيابة محمد طارق عبدالسلام، وسكرتارية أشرف صلاح حسن، وبحضور عمرو فؤاد عبداللطيف.

يواجه المتهم الأول تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بتولي وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وافراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم.

كما يواجه المتهمون العديد من الجرائم منها استهداف كمين رمسيس وكمين البنك الأهلي بشارع البطل، وزجه للمتهمين من الأول للثالث تهم تمويل جماعة إرهابية، ووجه للمتهمين الأول والثاني تهم حيازة مفرقعات.

وجهت النيابة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان تمويل الجماعة إرهابية، بأن حازوا وأمدوا ووفروا للجماعة أموال ومفرقعات ومعلومات، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.