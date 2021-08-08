شكرا لقرائتكم خبر عن وفد إعلامي روسى رفيع المستوى يرافق أول طائرة روسية تصل مطار شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل مدينة شرم الشيخ ، غدا الاثنين فى تمام الثانية والنصف ظهرا، أولى رحلات الطيران المباشر من روسيا، بعد توقف دام 6 سنوات عقب حادث سقوط الطائرة الروسية في نهاية أكتوبر 2015.

صرح أحمد عبد المعز المستشار الاعلامى بالسفارة المصرية فى موسكو، بأنه من المقرر أن يصاحب الرحلة وفد رفيع المستوى من ممثلى وسائل الإعلام الروسية، لتوثيق الحدث وتغطية وصول السياح الروس إلى مطار شرم الشيخ، وكذلك جولتهم السياحية فى المدينة ووصولهم إلى فندق الإقامة وتقديم صورة كاملة عن المدينة المحببة للمواطن الروسى، والتطورات التى شهدتها فى الـ 6 سنوات الماضية .

ويتكون الوفد الإعلامى الروسى من ممثلى قنوات " روسيا 25 " - " موسكو 24 " - " قناة رين تى فى " - صحيفة إزفستيا - صحيفة كوميرسانت، وهو مايعكس حجم الاهتمام الإعلامى الروسى باستئناف الرحلات المباشرة من روسيا إلى المنتجعات المصرية .

وكانت السلطات الروسية قد سمحت بشكل مبدئى بتسيير 5 رحلات أسبوعيا من روسيا إلى المنتجعات المصرية، ومن المتوقع زيادة عدد الرحلات فى المستقبل القريب، خاصة وأن الوكالة الفيدرالية للنقل الجوى فى روسيا قد أصدرت تصاريح ل 8 خطوط جوية روسية أخرى لتسيير رحلات إلى شرم الشيخ والغردقة.