شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: تراجع حدة الموجة الحارة غدا والعظمى بالقاهرة 37 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الاثنين، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح من 3 : 4 درجات مئوية، مشيرة، إلى أنه رغم هذا الانخفاض تظل الأجواء شديدة الحرارة، حيث يستمر ارتفاع نسبة الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الاثنين، شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية على فترات متقطعة مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الاثنين:

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 29 درجة.