شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن استقبال أول دفعة من لقاح جونسون لتطعيم المسافرين للخارج غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن وصول الدفعة الأولى من لقاح كورونا جونسون اند جونسون مطار القاهرة فجر غدا الاثنين بواقع 261 جرعة لاستخدامها فى تلقيح المسافرين للخارج وتوزيعها على مراكز اللقاحات.

يذكر أن لقاح جونسون اند جونسون عبارة عن جرعة واحدة فقط.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان خريطة مراكز التطعيمات الدولية، لحصول المسافرين للخارج على شهادة لقاح معتمدة للخارج، وعددها 126 مركزا تم افتتاحهم الاسبوع الماضى، ومن المنتظر وصول شحنات لقاح جونسون آند جونسون غد الإثنين لبدء التطعيم.

وقال الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة للإعلام والمتحدث الرسمى، أن مكاتب استخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا شملت، (مكتب صحة نصر أول، مكتب صحة الشريف، مكتب صحة قصر النيل، مكتب صحة التجمع الأول، مكتب صحة المعادى، مكتب صحة المنيل وذلك بالقاهرة، بالإضافة إلى مكتب التطعيم الدولى، مكتب صحة كرداسة، مكتب صحة الحوامدية، مكتب صحة أطفيح، رعاية شمال العياط، رعاية طفل البدرشين، مكتب صحة أوسيم، مكتب صحة الصف، ومركز صحى زين مركز طب أسرة زنين وذلك بالجيزة، بالإضافة إلى مكتب صحة المندرة، مكتب صحة سموحة، مكتب المراقبة الدولية، مكتب صحة العامرية، وحدة العجمى البحرية وذلك بمحافظة الإسكندرية.

وأضاف أن المكاتب شملت أيضًا ( مكتب صحة بنها رابع، المركز الطبى بكفر الشيخ، مركز طبى شباب، مركز طبى الخانكة أول، مركز طبى الخصوص، مركز طبى بهتيم ثانى، المركز الطبى بشبين القناطر، مركز طبى طوخ، مكتب صحة القناطر الخيرية أول، مركز طبى قليوب المحطة وذلك بمحافظة القليوبية، بالإضافة إلى المركز الطبى بناصر، المركز الطبى الحضرى غرب آيتاى، عيادة حى أول العكريشة، الإدارة الصحية ببدر، المركز الطبى الحضرى برشيد، مكتب صحة ابو المطامير، وحدة البلاكوس الصحية بكوم حمادة، مكتب صحة المحمودية صحة أول أدكو وذلك بمحافظة البحيرة.

وتابع، (مكتب التطعيم الدولى بإدارة المحلة الأول، مكتب صحة سمنود، مكتب صحة زفتى، مكتب صحة بإدارة قطور، مكتب صحة أول كفر الزيات، مكتب صحة ثان بسيون وذلك بمحافظة الغربية، بالإضافة إلى مكتب صحة منوف ثان، مكتب صحة السادات، مكتب صحة الباجور، مكتب صحة شبين الكوم ثانى مكتب صحة أشمون وذلك بمحافظة المنوفية، و(مكتب صحة أول الزقازيق، ومركز تطعيم ديوان مديرية الشئون الصحية بالزقازيق، مكتب صحة ثان الزقازيق، مركز طبى الحى العاشر، مستشفى منيا القمح، المركز الطبى بإدارة بلبيس، مستشفى القنايات، مستشفى ديرب نجم، وحدة الدميين بفاقوس، مستشفى الحسينية وذلك بمحافظة الشرقية.

بالإضافة إلى مكتب صحة ثان المنصورة، مكتب صحة ميت غمر، مكتب صحة الجمالية، مكتب صحة بلقاس، مكتب صحة السنبلاوين، مكتب صحة دكرنس، وحدة أسرة قولونجيل، مكتب صحة أول المنصورة وذلك بمحافظة الدقهلية، و(مكتب صحة كفر الشيخ أول، مكتب صحة دسوق أول، مكتب صحة مطوبس، مكتب صحة فوه، مكتب صحة قلين، مكتب صحة سيدى سالم وذلك بمحافظة كفر الشيخ، و(مكتب صحة أول دمياط مركز طب أسرة حى أول، مكتب صحة الزرقا، مكتب صحة دمياط الجديدة وذلك بمحافظة دمياط، ومكتب صحة بورسعيد أول وذلك بمحافظة بورسعيد، بالإضافة إلى مركز صحة السبع بنات مركز طب أسرة السبع بنات، مكتب صحة القصاصين وذلك بمحافظة الإسماعيلية، ومكتب الحجر الصحى ببورتوفيق وذلك بمحافظة السويس، ومركز المتميز بالشواسنة، ومركز طبى سنورس، ومركز طبى اطسا، وديوان مديرية الصحة والسكان وذلك بمحافظة الفيوم.

و(مكتب صحة أول مركز طبى الغمراوى، ورعاية الطفل بالفشن، والمركز الطبى ببا وذلك بمحافظة بنى سويف، ومكتب صحة ثالث ملوى، ومكتب صحة ثالث مغاغة وذلك بمحافظة المنيا، ومكتب صحة أول أسيوط، ومركز صحى القوصية، ومكتب صحة أبو تيج وذلك بمحافظة أسيوط، وأدفا، ومكتب صحة طهطا، والعوامر بحرى جرجا، ومستشفى البلينا المركزى، وحدة صحة الأسرة بنيدة وذلك بمحافظة سوهاج، ومكتب صحة قنا، ومكتب صحة قوص، ومكتب صحة نجع حمادى وذلك بمحافظة قنا.

و(مكتب صحة ثان الأقصر، مستشفى حميات الأقصر، الوحدة الصحية بالزينية، مكتب صحة إسنا، الوحدة الصحية بالرزيقات بحرى تأمين صحى، الوحدة الصحية بآل عثمان وذلك بمحافظة الأقصر، ومكتب التطعيم الدولى بمعزل الحجر الصحى، مكتب صحة أسوان أول، مكتب صحة كوم أمبو، مكتب صحة أدفو غرب وذلك بمحافظة أسوان، ومكتب صحة الحمام، مكتب صحة الضبعة، مكتب صحة مطروح أول، مكتب صحة سيوه وذلك بمحافظة مطروح.

بالإضافة إلى مكتب صحة الغردقة، مكتب صحة رأس غارب، مكتب صحة سفاجا، مكتب صحة القصير وذلك بمحافظة البحر الأحمر، ومكتب صحة شرم الشيخ، مكتب صحة راس سدر، مكتب صحة طور سيناء، مكتب صحة نويبع، بمحافظة جنوب سيناء، ومكتب التطعيم الدولى، المركز الصحى الحضرى ببئر العبد وذلك بمحافظة شمال سيناء، ومكتب صحة الخارجة، مكتب صحة الداخلة وذلك بمحافظة الوادى الجديد.