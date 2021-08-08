شكرا لقرائتكم خبر عن الخط الثالث للمترو مستمر تشغيله اليوم من العتبة لمحطة هشام بركات فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الشركة الفرنسية استمرار تشغيل اليوم الأحد الخط الثالث للمترو فى المسافة من العتبة حتى محطة هشام بركات بمنطقة جسر السويس فقط، فيما يتوقف تشغيل باقى المحطات حتى صباح الأربعاء المقبل بسبب أعمال إنشاءات محور مسطرد الجديد.

وأوضحت الشركة الفرنسية المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الانفاق أنه نظرا لأعمال التشييد والبناء بمحور مسطرد والتى تتطلب إنشاء كوبرى علوى أعلى بعض المحطات تقرر إيقاف العمل بعدد 4 محطات من الخط الثالث للمترو وهى محطات قباء وعمر بن الخطاب والهايكستب وعدلى منصور.

وأضافت الشركة أنه تقرر الإيقاف ابتداء من الساعة الواحدة منذ ظهر اليوم أمس الموافق 7 أغسطس وحتى الساعة 7 صباحا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 11 أغسطس 2021 على أن يستمر العمل بباقى محطات الخط الثالث من العتبة وحتى محطة هشام بركات بشكل منتظم وطبيعى بكامل طاقتها وفى مواعيدها المعتادة.

وأكدت الشركة الفرنسية أن ذلك يأتى ضمن الإجراءات الأمنية والاحترازية لضمان سلامة الركاب والمواطنين خلال القيام بالإنشاءات فى المنطقة المذكورة.