شكرا لقرائتكم خبر عن الأحوال المدنية توجه مأموريات لاستخراج بطاقات للعاملين بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوفد قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مأموريات لـ 7 حالات إنسانية بالمستشفيات والمنازل لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لهم، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

حرصاً من القطاع على التواصل مع المواطنين، والعمل على توفير الوقت والجهد والتخفيف على المواطنين من مشقة الانتقال إلى مكاتب الأحوال المدنية، فقد تم إيفاد مأموريات خارجية للعاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الصناعية بأبو رواش بالجيزة لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد من المواطنين بالأماكن التى يترددون عليها، وتم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم.

وتزامن ذلك مع مواصلة قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات ("كبار السن وذوى القدرات الخاصة") بمقر ديوان عام القطاع، واستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم وتسليمها لهم، وذلك تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.