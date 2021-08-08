منظومة المخلفات.. البيئة تسلم محافظة الوادي الجديد المدفن الصحي بالخارجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة البيئة، عن تسليم -ابتدائي- للمدفن الصحي بالخارجة لمحافظة الوادي الجديد، والذي تم إعداده تحت إشراف وزارة البيئة (جهاز تنظيم إدارة المخلفات) بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة الوادي الجديد والهيئة العربية للتصنيع، طبقاً للمواصفات المعتمدة من قبل استشاري جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

وأكدت الوزيرة ياسمين فؤاد، على أن هذا يأتي في إطار الدور المنوط به جهاز تنظيم إدارة المخلفات وذلك طبقاً لقانون تنظيم إدارة المُخلفات رقم 202 لسنة 2020، بالإشراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لبناء منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة، وفي ظل العمل التشاركي بين الوزارات الفاعلة.

كما يأتي هذا ضمن فعاليات البرنامج الأول لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة الجديدة والمعني بتطوير البنية التحتية، ويتضمن (غلق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائي، وإنشاء محطات وسيطة ثابتة وتوفير محطات وسيطة متحركة لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل، وإنشاء وتطوير مصانع المعالجة والتدوير لتعظيم الاستفادة من مكونات المخلفات، وإنشاء مدافن صحية آمنة للتخلص الآمن من المخلفات).

وقد شهدت الأيام السابقة تسليم 2 محطة وسيطة ثابتة بمعداتها بمناطق يوسف الصديق بمحافظة الفيوم وكفرالدوار بمحافظة البحيرة.

كما سيتم خلال الأيام القادمة تسليم مدفنين آخرين لمحافظة الوادي الجديد بمناطق الداخلة والفرافرة.