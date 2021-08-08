تخدم البيئة والاقتصاد وتردع المزورين.. "طاقة النواب" تشيد بجهود التحول نحو العملات البلاستيكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب عمرو القطامي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن فكرة التحول نحو النقود البلاستيكية خطوة في غاية الأهمية، مشيدًا باتجاه البنك المركزي لإصدار أول عملة بلاستيكية مصنوعة من مادة "البوليمر".

وأشار القطامي، في تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانيين، إلى أن تداول البوليمر والعملات البلاستيكية لا يعني إلغاء الأوراق النقدية العادية؛ حيث إن التداول سيكون للعملتَين جنبًا إلى جنب، وسيتم سحب الفئات القديمة والمنتهي عمرها الافتراضي من الأوراق النقدية.

وقال عضو لجنة الطاقة بالبرلمان بشأن مميزات العملات البلاستيكية، إن العملات المصنوعة من البوليمر تتميز باختصاصات عديدة لا تتوفر في الأوراق النقدية؛ وهي أن عمرها الافتراضي أطول، وبالتالي يسهم ذلك في توفير تكاليف طباعة النقود، فضلًا عن صعوبة تقليدها وتزويرها، وهذا يجعلها عملات قوية التأمين.

وتابع البرلماني سرد فوائد هذه العملات، مشيرًا إلى أن هذه العملات لا تتسبب في ضرر البيئة؛ حيث إنها تعد صديقة لها، كما أنها لا تنقل الميكروبات، في ظل معاناة العالم من تداعيات انتشار فيروس كورونا.

واعتزم البنك المركزي المصري على إصدار أوراق البنكنوت الجديدة فئتَي 10 و20 جنيهًا، والمصنوعة من مادة البوليمر، مطلع شهر نوفمبر المقبل، وقد انتشرت صور للأشكال المحتملة للنقود الجديدة عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ مما جعلها تتصدر التريند في مصر.

وتصنع النقود البلاستيكية من البوليمر، وهو بلاستيك رقيق ومرن، وتتميز العملات المصنوعة من البوليمر بامتلاك ميزات أمان محسّنة؛ مثل الصور المجسمة، ما يجعل تزويرها أصعب من الأوراق النقدية التقليدية، كما أن العمر المتوقع يجعلها أكثر صداقة للبيئة، وأنها تعتبر أنظف؛ لأن سطحها أكثر نعومة ومقاوم للأوساخ والرطوبة.