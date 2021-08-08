جهاز العاشر من رمضان: إزالة 7 مخالفات تغيير نشاط وتنفيذ حملة لإزالة التعدي على الأراضي الشاغرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إنه تم شن حملة مكبرة لإزالة مخالفات تغيير النشاط بالحي الـ12 بالمدينة، وذلك بمعرفة إدارات الأمن والإشغالات وبالتعاون مع إدارات التنمية والنظافة والأحياء وشرطة المرافق والتعمير، بهدف التصدى لأى محاولة لتغيير النشاط من سكني إلى تجاري.

وأوضح المهندس أحمد عمران أحمد، أن الحملة أسفرت عن إزالة 7 مخالفات تغيير النشاط بقطع أراضٍ سكنية بمناطق متفرقة بالحي الـ12، وكذا إزالة أسباب شكوى مقدمة في ورشة ومغسلة مخالفة بقطعة سكنية بمنطقة ابني بيتك بالحي الـ١4، وإزالة ورفع إشغالات الباعة الجائلين بميدان الحي الـ١٤.

وفي ذات السياق، أضاف عمران، أن حملة مكبرة من الإدارات المختصة بالجهاز بالتعاون مع شرطة التعمير، قامت بإزالة التعدي الواقع على قطع الأراضي الشاغرة والمسطحات الخضراء بالمجاورة الـ26 بالحى الثالث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد على استمرار الحملات لإزالة أى تعدٍ أو وضع يد على أراضى الدولة بالمجاورات والأحياء السكنية بالمدينة، وكذا المتابعة الدورية والرصد لأي مخالفات وإزالتها على الفور.