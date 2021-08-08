ضبط مستلزمات طب الأسنان وأقراص مخدرة مع راكبين بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، تهريب كمية كبيرة من مستلزمات طب الأسنان بمختلف أنواعها، أخفاها راكب أجنبي داخل حقائبه فور وصوله من هولندا، كما تم ضبط راكب اخري باقراص مخدرة فور وصوله إيطاليا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكبين.

استوقفت نورا عبد الحميد رئيس قسم الجمارك أحد الركاب، أثناء محاولته الخروج، وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الطائرة الهولندية، والقادمة من أمستردام، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أحمد عبد العليم مأمور الجمرك، تلاحظ وجود عبوات تكرارية متماثلة ومتنوعة، كلفمصطفي المشنب مدير الحركة وليد جمال مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن وجود ١٩٨ من مستلزمات طب الأسنان، عبارة عن قطع وأجهزة وعلب وعبوات واكياس بهم كميات كبيرة ومتنوعة من المستلزمات.

كما تم ضبط راكب بحوزته أقراص مخدرة، بالتنسيق بين الجمارك وإدارة المباحث بالمطار، بواسطة كل من إبراهيم الدسوقي مأمور الجمرك وعمرو عطية مدير الحركة، أثناء وصوله على الطائرة الإيطالية القادمة من روما.

أمر أحمد عبد الهادي مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكبين، بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب الثاني للنيابة لحيازته أقراص مخدرة.​