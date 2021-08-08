قبل تحريك سعر رغيف الخبز.. مصدران يوضحان مصير فرق نقاط العيش على بطاقات التموين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال مصدران بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الحديث عن فرق نقاط الخبز في ظل الاتجاه لرفع سعر الرغيف سابق لأوانه؛ ولم يتم الحديث فيه أو التناقش في أمره، وذلك حتى الاستقرار النهائي على ما سيتم تطبيقه.

ورجَّح مصدر في شعبة المخابز أنه في حال رفع ما يدفعه المواطن مقابل الحصول على رغيف الخبز، مع تطبيق منظومة الدعم النقدي المشروطـ الذي تحدث عنه الوزير أمام مجلس النواب منذ شهور؛ فإن فرق نقاط الخبز سيكون عبارة عن قيمة الدعم مخصوم منها ما يدفعه المواطن، بشرط أن يحصل على سلع من المنافذ المعتمدة وفقًا للمنظومة الحالية، ورجح أيضًا أنه في حال تحريك السعر دون تطبيق منظومة الدعم النقدي المشروط سيظل فارق نقاط الخبز كما هو 10 قروش .

وتصرف وزارة التموين شهريًّا للبدالين ما يقرب من ربع مليار جنيه قيمة فرق نقاط الخبز للمواطنين الذين لا يحصلون على حصتهم الكاملة بواقع 10 قروش مقابل كل رغيف خبز.

جدير بالذكر أن الحكومة تبيع الخبز المدعم للمواطنين ضمن منظومة دعم السلع التموينية، والتي تشمل خبزاً ودقيقًا مدعمًا، إضافة إلى دعم نقاط الخبز التي يمكن استبدال سلع تموينية بها.

وتعد مخصصات دعم رغيف الخبز هي القيمة الأكبر في بنود دعم السلع التموينية التي تتحملها الحكومة؛ لتخفيف أعباء المواطنين.

وبلغ دعم إجمالي السلع التموينية في موازنة العام الحالي، الذي بدأ في أول يوليو، نحو 87.2 مليار جنيه، مقابل نحو 84.5 مليار جنيه في العام السابق.

أما دعم رغيف الخبز منفرداً فيبلغ نحو 45 مليار جنيه، إلى جانب نحو 2.6 مليار جنيه لدعم دقيق المستودعات.

ويبلغ عدد المستفيدين من دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات، وفقًا لبيانات الموازنة المنشورة على موقع وزارة المالية، نحو 71 مليون فرد؛ بينهم 66.7 مليون فرد مستفيد من دعم رغيف الخبز.

ويحصل كل مواطن على 5 أرغفة مدعمة يوميًّا، ويبلغ عدد الأرغفة المستحقة للمستفيدين نحو 120.8 مليار رغيف في السنة، وفقًا للموازنة.

وتشير بيانات الموازنة إلى أن 73.7% من المستفيدين من دعم الخبز يحصلون على الأرغفة المدعمة، بينما يلجأ 26.3% من المستفيدين إلى استبدال الخبز بنظام النقاط بواقع 10 قروش لكل رغيف.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن، خلال افتتاحه المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز"، الأسبوع الماضي، نية الحكومة تحريك أسعار رغيف الخبز، وأنه حان الوقت لاتخاذ هذا القرار.

وقال الرئيس السيسي إنه من غير المعقول أن يبقى سعر 20 رغيفًا مدعومًا بسعر سيجارة واحدة، وإن رغيف الخبز يُباع بعملة لم تعد معروفة وهي "5 صاغ".

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