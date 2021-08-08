الداخلية: ضبط 73 سلاح و173 قضية مخدرات وتنفيذ 54029 حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بمديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 73 قطعة سلاح ناري، و173 قضية مخدرات وتنفيذ 54029 حكم قضائي متنوع.

كما تم ضبط 173 قضية مخدرات بإجمالي 174 متهمًا، وضبط 33 متهما هاربا، وضبط 15 متهمًا في أعمال بلطجة، وضبط 327 دراجة نارية مخالفة، وضبط 24521 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 40 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.