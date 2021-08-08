شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يتشاور مع نظيره البحرينى حول المستجدات الإقليمية المتلاحقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأحد، وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبد اللطيف الزيانى في العاصمة المنامة خلال زيارته الحالية إلى مملكة البحرين، بحسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر حسابه الرسمي على "تويتر".



جانب من مشاورات وزير الخارجية مع نظيره البحريني

وأشار السفير أحمد حافظ في تدوينته إلى أنه جرى خلال اللقاء حديث أُخوي ومستفيض حول سبل الدفع قُدمًا بالعلاقات الثنائية بين البلدين، فضلًا عن تنسيق المواقف وتبادل الرؤى حيال المُستجدات الإقليمية المُتلاحقة.



وزير الخارجية سامح شكري يجرى مشاورات مع نظيره البحرينى

بدأ وزير الخارجية سامح شكرى فى وقت لاحق أمس السبت، زيارة رسمية إلى العاصمة البحرينية المنامة، وينقل خلالها رسالةً خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين الشقيقة، تتعلق بدفع العلاقات الثنائية في مختلف مجالاتها.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ بأن الرسالة التي ينقلها شكري إلى عاهل البحرين تتعلق - كذلك - بالتنسيق حيال مُجمل التطورات الإقليمية؛ على نحو يُعزز ركائز الاستقرار في المنطقة، ويصون مُقومات الأمن القومي العربي.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية جلسة مشاورات رسمية مع نظيره البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني.