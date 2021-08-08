شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: تخطينا ذروة الموجة شديدة الحرارة وأمطار على حلايب وشلاتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى تخطى ذروة الحالة شديدة الحرارة التى شهدتها معظم أنحاء الجمهورية فى الأيام السابقة حيث سجلت القاهرة فى الأيام السابقة 42 درجة و43 درجة فى الظل.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه بالنسبة لليوم والفترة القادمة متوقع انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد وإن ظل الطقس شديد الحرارة رطب على القاهرة وجنوب البلاد مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومن المتوقع أيضا سقوط أمطار على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر(أبوسمبل -حلايب وشلاتين).