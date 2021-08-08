شكرا لقرائتكم خبر عن مصر الرقمية.. تعرف على الخدمات المقدمة من الشهر العقارى إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة العدل مجموعة من خدمات الشهر العقارى والتوثيق التى يمكن إجراؤها، وسداد الرسوم المطلوبة للمحررات الموثقة إلكترونيا من خلال بوابة مصر الرقمية.

وتتضمن خدمات التوثيق التى يمكن إنهاء الإجراءات الأولية عبر شبكة الإنترنت 4 خدمات هى:

أولا: الاستعلام عن سريان المحررات المميكنة: وهى خدمة تمكن مستخدميها من الاستعلام عن سريان المحررات المميكنة (توكيلات أو إقرارات أو غيرها)، وذلك من خلال كتابة فرع التوثيق المستخرج منه المحرر وبيانات ذلك المحرر.

ثانيا: تحرير التوكيلات: وتتم من خلال إدخال بيانات الموكل والوكيل واختيار نوع التوكيل (عام قضايا – عام رسمي – رسمي شامل بنوك – رسمى عام – توكيل فى الأمور الزوجية – إدارة سيارة – بيع سيارة – توثيق عقد بيع سيارة) وعرض التوكيل الذى سيتم استلامه وتحديد موعد ومكان استلام المحرر وسداد الرسم المحدد.

ثالثا: تحرير الإقرارات: وهى خدمة تمك من تحرير إقرارات (إقرار بالشطب – إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية – إقرار رسمى – إقرار تصحيح محرر موثق) عن طريق إدخال بيانات المستخدم الصادر لصالحه الإقرار، وكتابة الإقرار المراد إصداره.

رابعا: اكتب محررك: وتمكن هذه الخدمة المستخدم من كتابة توكيله بنفسه، وذلك من بإدخال بيانات المحرر الذى يريد كتابته باختيار المحرر ونوعه، وبعد الموافقة على الشروط والأحكام يدخل بياناته وبيانات المستفيد من المحرر.