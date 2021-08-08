شكرا لقرائتكم خبر عن الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريمِ بالأزهر تبدأ اختبارات المكاتب الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت بديوانِ قطاعِ المعاهد الأزهرية اختباراتُ محفظيِ المكاتب الأهلية التابعة لإشراف الأزهر الشريف دور يوليو 2021، ويأتي ذلك تنفيذاً لرؤية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بضرورة أن يكون اختيار محفظي المكاتب الأهلية في ضوء الضوابط والمعايير المعمول بها في هذا الشأن.

وتم اليوم اختبار عدد 140 متقدما من منطقة الدقهلية الأزهرية، وانتهى الاختبار في هدوءٍ تام مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

ومن جانبه، أكد الشيخ عبدالله عبدالباقي مدير عام شؤون القرآن الكريم، أن الاختباراتِ سوف تستمر حتى يوم الخميس الموافق 19/8/2021.

وفي ذات السياق، أكد الشيخ حسين خلف الله مدير المكاتب الأهلية بأنه لابد على لجان الامتحان مراعاة الأحكام التجويدية حفظا وتلاوة وبناء على ذلك يتم التقييم.

وكان قد أعلن قطاع المعاهد الأزهرية موعد اختبار محفظي المكاتب الأهلية الجدد دور يوليو عام 2021 م لتحفيظ القرآن الكريم، على أن يكون يوم السبت 7 أغسطس مخصصا لمحافظة الدقهلية بإجمالي 151 متقدما، ويوم الأحد 8 أغسطس لمحافظات القاهرة والقليوبية والإسماعيلية بإجمالي 157 متقدما، ويم الاثنين 9 أغسطس لمحافظة الشرقية والإسكندرية بإجمالي 158.

ويوم الثلاثاء 10 أغسطس لمحافظات كفر الشيخ والبحيرة بإجمالي 156 متقدما، ويوم الأربعاء 11 أغسطس لمحافظات المنوفية والغربية والوادي الجديد وشمال سيناء بإجمالي 155 متقدما، والخميس 12 أغسطس لمحافظات دمياط والجيزة بإجمالي 161 متقدما.

بينما تم تخصيص يوم السبت 14 أغسطس لمحافظات بنى سويف وسوهاج والبحر الأحمر بإجمالي 157 متقدما، ويوم الأحد 15 أغسطس لمحافظات مطروح والمنيا بإجمالي 150 متقدما، ويوم الاثنين 16 أغسطس لمحافظات الفيوم وأسوان بإجمالي 129، والثلاثاء 17 أغسطس لمحافظات قنا والأقصر بإجمالي 173 متقدما، وأخيراً يوم الأربعاء 18 أغسطس لمحافظة أسيوط بإجمالي 60 متقدما، بالإضافة إلى التخلفات بعذر مقبول.

وتعقد الاختبارات بمقر الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية ، في الساعة الثامنة صباحاً ببطاقة الرقم القومي مع الالتزام بارتداء الكمامة وعدم التأخير أو التخلف.

وكان قطاع المعاهد الأزهرية، أصدر قراراً بهدف الحفاظ على انتظام واستمرار نشاط مكاتب تحفيظ القرآن الكريم في ظل جائحة كورونا حيث ألزم جميع المكاتب بالضوابط التالية بكل دقة وهى:

1 - التباعد الاجتماعي بين الطلاب بحد أدني 2 متر بين كل طالب وآخر.

2 – التباعد الزمني بين حضور المجموعات بحد أدنى فاصل زمني نصف ساعة بين كل مجموعة وأخرى.

3 – التزام جميع الحاضرين من طلاب ومعلمين بارتداء الكمامات الواقية.

4 - توفير المطهرات وتعقيم المكتب قبل دخول الطلاب في كل فترة.

5 – توفير كواشف حرارة واستبعاد أي طالب تثبت ارتفاع درجة حرارته أو تظهر عليه أي أعراض من الحضور.

وستتم متابعة الالتزام بتطبيق هذه الإجراءات بمعرفة موجهي شئون القرآن الكريم بالمناطق الأزهرية تحت إشراف الإدارة العامة لشئون القرآن بقطاع المعاهد الأزهرية؛ ومن تثبت مخالفته لهذه الضوابط يتم إغلاق مكتبه فوراً بناءً على تقرير مفصل في هذا الشأن ؛ بعد موافقة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ؛ وعلى رؤساء المناطق الأزهرية متابعة تنفيذ كافة هذه الإجراءات بكل دقة وبشكل يومي .