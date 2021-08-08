شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصدر قرارا بتجديد تعيين محمد فريد رئيسا للبورصة 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتجديد تعيين محمد فريد محمد صالح، رئيسا للبورصة المصرية، لمدة أربع سنوات.

وفي عام 2017 أصدر رئيس الوزراء السابق، قراراً بتعيين محمد فريد محمد صالح رئيسا للبورصة لمدة أربع سنوات خلفا لمحمد عمران.

وكان محمد فريد قد شغل منصب نائب رئيس البورصة خلال الفترة من 11 يوليو عام 2010، وحتى مارس 2011، وعمل قبلها خبيرًا فى وزارة الاستثمار والمسئول عن ملف الأسواق المالية بها ومتابعة مشروعات تطوير البورصة ومن أهمها مشروع بورصة النيل وبورصة السندات، وكان يعمل كخبير اقتصادي منذ عام 2004.