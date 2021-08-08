شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: معهد التناسليات الحيوانية ينظم قافلة بيطرية مجانية بقرى بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم معهد بحوث التناسليات قافلة بيطرية مجانية فى محافظة بنى سويف بمراكز بنى سويف والوسطى وناصر وببا وإهناسيا، وتستمر فعاليات القافلة حتى 12 أغسطس .

وقال الدكتور هانى حسن مدير المعهد، إن القافلة تأتى بالتعاون مع هيئة الخدمات البيطرية ومعهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية ومعهد الإنتاج الحيوانى وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وبدأت فعاليات القافلة بقرية بوليفيا مركز بنى سويف حيث تم تقديم خدمات الفحص التناسلى والباطنى وإجراء العمليات الجراحية وفحص الطلائق وعمل ندوات ارشاديه حول تدوير المخلفات الزراعية.

كما تم إجراء تقنيات التلقيح الاصطناعى لعدد من إناث الأبقار والجاموس لصغار المربين، وذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتقديم خدمات بيطرية مجانية لصغار المربين فى القرى والريف بالتنسيق مع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.