شكرا لقرائتكم خبر عن أ ش أ: الرى تعلن تزايد معدلات سقوط مياه الأمطار بمنابع النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الموارد المائية والرى، أنه بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة، تبين تزايد معدلات سقوط مياه الأمطار بمنابع النيل، وتزايد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالى، مشيرا إلى أنه جرى إطلاق كميات مياه إضافية من المياه بنهر النيل لغسيل مجرى النهر وتحسين نوعية المياه خلال شهري أغسطس وسبتمبر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى للجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، برئاسة وزير الموارد المائية والرى، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه.

واستعرض وزير الري - خلال الاجتماع - الإجراءات المتبعة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، موجها بضرورة المرور والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول القائمة، ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الحماية الجاري تنفيذها حاليا.

وقد اتخذت وزارة الري جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة أخطار الأمطار الغزيرة التي تشهدها بعض المحافظات، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، ورفع حالة الاستنفار العام بكل أجهزة وقطاعات الوزارة من خلال خطة تشمل التنسيق التام بين الأجهزة المعنية لمتابعة حالة الأمطار بشكل دائم.

كما استعرض الوزير الإجراءات، التي تقوم بها الوزارة لإدارة فترة أقصى الاحتياجات بأعلى درجة من الكفاءة، بهدف تلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي وجميع احتياجات المنتفعين، مشددا على ضرورة المرور والمتابعة المستمرة؛ للتأكد من جاهزية قطاعات وجسور الترع والمصارف لمجابهة أي طارئ، وجاهزية المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة، مع الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف لمواجهة أي ازدحامات في المجاري المائية.

ووجه بمواصلة رصد أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، والتصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها في مهدها، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل المتعدي للجهة المختصة، للحفاظ على المجاري المائية وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية، بما يضمن حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية.

كما طالب الوزير بضرورة أن تكون اللجنة في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي والتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول.

