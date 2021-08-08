شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح قبل شراء تكييف الهواء لتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” لقرائه بعض النصائح التى يمكن اتباعها عند شراء تكييف الهواء لضمان الحصول على كفاءة عالية وتجنب ارتفاع قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية، وهى كالآتي:

1-اختيار جهاز تكييف قدرته مناسبة للمكان المطلوب.

2-شراء الأنواع ذات قطع الغيار ومراكز الصيانة المتوفرة.

3-استشر الفنيين قبل شراء التكييف في حالة ما اذا كانت كهرباء البيت وعداد الكهرباء سيحتاج للتغيير قبل شراء التكييف أم لا، كذلك بالنسبة لتوصيلات التكييف وما هي أفضل طريقة لتركيب التكييف بدون تكسير أو تشويه حوائط الغرفة أو البيت.

4-تركيب التكييف في أماكن سهلة التهوية “على الشرفات” ومنع تركيبه على الأماكن الضيقة قدر الامكان بحيث يسهل الوصول إليه وفكه وصيانته.

5- تنظيف مرشح التكييف لتسهيل عملية مرور الهواء النظيف، مما يقلل من الطاقة المستخدمة وذلك كل أسبوعين على الأقل.

6-عمل صيانة دورية للتكييف لتنظيف مكونات المكيفات ويفضل أن تكون في بداية كل فصل الصيف.

7- استخدام زجاج عاكس للحرارة أو ستائر لتقليل حرارة الغرف.