إقرار وسداد رسوم.. 3 خطوات لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء في القرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، قرارًا تنفيذيًا بشأن قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء داخل القرى، دون الانتظار لعمل اللجان.

ونظم القرار الحصول على التصالح مقابل 50 جنيهًا للمتر، والحصول على نموذج رقم 10 بشكل مؤقت، وإخطار الجهات المعنية.

وحصل الخليج 365 على مستند يوضح 3 خطوات على المواطنين اتباعها لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وهي كالتالي:

1- التوقيع على إقرار يتضمن صحة البيانات المقدمة ومساحة الأعمال المخالفة وعدد الأدوار.

2- سداد قيمة مقابل التصالح في مخالفات البناء في المركز التكنولوجي للوحدة المحلية التابع لها.

3- استلام نموذج 10 "مؤقت" من الوحدة المحلية التابع له لحين إجراء المعاينة والمطابقة بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

واستثنى قرار رئيس الوزراء المنازل التي تزيد مساحتها على 200 متر، ويزيد ارتفاعها على 4 طوابق، على أن ينطبق عليها جميع ما جاء في القانون الخاص بالتصالح وتعديلاته بشأن المعاينة واستيفاء الإجراءات.