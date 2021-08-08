شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2021.. استمرار اختبارات القدرات لليوم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الجامعات الحكومية اليوم الأحد، تنظيم اختبارات القدرات وذلك لليوم الثانى على التوالى، وتستمر أعمال حجز وعقد اختبارات القدرات حتى 19 من نفس الشهر، وذلك بالنسبة للكليات التى يشترط القبول بها اجتياز الاختبارات المؤهلة لذلك.

وتضم قائمة الكليات بالجامعات الحكومية التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك:

1- كليات الإعلام.

2- كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة).

3- كليات الفنون التطبيقية.

4- كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

5- كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

6- كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

7- شعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس).

8- كليات التربية النوعية (الشعبة الفنية، والشعبة الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وفرعيها (ميت غمر – منية النصر).

9- كليات التربية الرياضية.

10- كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

11- الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية).

12- كليات السياحة والفنادق.

13- كليات التمريض.