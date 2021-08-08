شكرا لقرائتكم خبر عن عميد إعلام القاهرة تعلن إطلاق برنامج جديد بالكلية حول الإعلام الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن الكلية أطلقت برنامج الإعلام الرقمى وذلك فى ظل الانتشار الواسع الاعلام الرقمى والإلكتروني، موضحة أن البرنامج يمنح شهادة البكالوريوس لطلاب دفعة 2021 -2022.

وأوضحت الدكتورة هويدا مصطفى فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أن البرنامج يهدف إلى تخريج دفعة قادرة على مواكبة التطور الاعلامى العالمى وتصميم المواقع والبوابات الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي فى المجال الإعلامى، بالإضافة إلى القدرة على المنافسة فى السوق العالمى، والقدرة على استخدام التصوير والخدع والمؤثرات الصوتية والانفوجراف وتوظيفها فى المجال الاعلامى وكيفية إدارة والتحكم فى العالم الافتراضى بأساليب علمية لخدمة المجتمع .

وتابعت عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن الدراسة بالبرنامج ستكون بنظام الساعات المعتمدة ومزيج بين اللغة العربية والإنجليزية، وان البرنامج متخصص فى المواقع والبوابات الإلكترونية وكذلك المنصات الإلكترونية.

وأكدت أن بعض المواد التى سيدرسها الطلاب بالبرنامح هى الاعلام الرقمى والإلكتروني وعلم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الإعلامية، والتصوير الفوتوغرافية والرقمى وتصميم الجرافيك والانفوجراف التفاعلى والتحقيقات الاجتماعية الرقمية والخدع والمؤثرات الصوتية.