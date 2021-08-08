شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: 7 لجان تستطلع هلال محرم اليوم بالتنسيق مع الإفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه من المقرر استطلاع هلال محرم للعام الهجرى الجديد عام 1443 هجريا، اليوم الأحد، بالتنسيق مع الإفتاء وهيئة المساحة.

وأشار رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى أن هلال شهر المحرم سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثالثة وخمسون دقيقة عصراً بتوقيت القاهرة المحلي اليوم الأحد 29 من ذي الحجة الموافق 8/8/2021م (يوم الرؤية).

وكشف القاضى، أنه من المقرر استطلاع الهلال من خلال 7 لجان ، حيث تستطلع اللجان الهلال من مطروح والفيوم وحلوان وسوهاج وقنا وتوشكى والوادى الجديد ، وكل لجنة تضم أعضاء من معهد الفلك ودار الإفتاء وهيئة المساحة والمحافظة ومشايخ من الأوقاف والأزهر بالمحافظة التى يتم فيها الرصد .

ويتم اختيار أماكن استطلاع الهلال بدقة لتكون بعيدة عن إضاءة المدن ، والرصد يكون بعد غروب الشمس مباشرة عن طريق التليسكوبات والعين المجردة .

وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية برئاسة الدكتور جاد القاضى ، أن الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 14 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 18 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (14 – 19 دقيقة). أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (6- 24 دقيقة) ماعدا كوالالمبــور بماليزيا وجاكرتا بأندونيسيا اللذين لم يولد بهما الهلال قبل غروب الشمس، ويغرب القمرفي كوالالمبــور قبل غروب الشمس بدقيقتين، وجاكرتا يغرب فيها القمر قبل غروب الشمس بسبع دقائق.

وأشار البيان، إلى أنه بذلك تكون غرة شهر المحرم 1443 هـ فلكياً يوم الإثنين 9/8/2021 م.