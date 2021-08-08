شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يوصى بتحفيز القطاع الخاص على التوسع في زراعة الحاصلات الأساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدد من التوصيات البرلمانية الهامة وجهها مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في قطاع الزراعة والري مؤكدة ضرورة استمرار الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة لتعظيم دور هذا القطاع في الفترة المقبلة.

وتأتي هذه التوصيات، ضمن مجموعة كبيرة من التوصيات الهامة التي تضمنها تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019– 2021/2022)، والتي وافق عليها المجلس النيابي :

1- التوسع في مشروعات استصلاح واستزراع الأراضي ، وتحفيز القطاع الخاص على التوسع في زراعة الحاصلات الزراعية الأساسية ، والتوسع في نظام الزراعات التعاقدية والزراعات العضوية والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي

2- استمرار الجهود المبذولة لمنع التعدي على الأراضى الزراعية وتطبيق أقصى العقوبة على المتعدين حفاظا على مقدرات الدولة من الأراضي الزراعية الخصبة ولضمان الحفاظ على الأراضي وتنميتها .

3- العمل على استزراع المزيد من مساحات الأراضي اعتمادا على المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي المعالج من خلال إنشاء محطات المعالجة العملاقة ، وذلك في إطار خطة الدولة في توفير حد أدنى من الأمن المائي وذلك لمواجهة الزيادة السكانية وتحقيق خطة الدولة في تنمية القطاع الزراعي

4 - العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي بالنسبة لبعض المنتجات الزراعية الإستراتيجية لمواجهة الطلب المتزايد عليها ، وطرح منتجات عالية الجودة بما يحقق السلامة الصحية .

5- العمل على زيادة الإنتاج المحلي من الحاصلات الزراعة الأساسية التي تعاني من قصور للوفاء بالاحتياجات الغذائية ، وتقليل الاعتماد على الاستيراد لسد الفجوة الغذائية .