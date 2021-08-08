كورونا في 24 ساعة| سبب وفاة دلال عبد العزيز وتحذير من الصحة.. واستئناف طلبات العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 224 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 232825 حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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السعودية: استئناف استقبال طلبات العمرة من الخارج اعتبارا من 9 أغسطس

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تاج الدين: "تجربتنا في مواجهة كورونا تستحق الشكر.. ووصول شحنة من لقاحات جونسون اليوم"

وفاة دلال عبد العزيز.. كيف تؤدي مضاعفات فيروس كورونا للموت؟

إعطاء نحو 1.76 مليار جرعة من لقاحات كورونا في الصين

عشرات الآلاف يتظاهرون في فرنسا ضد بطاقة كورونا

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وزير الصحة الأسبق: نسبة الحاصلين على اللقاح في مصر لم يتجاوز إلى الآن نسبة 10%

كورونا اليوم: خرافات عن اللقاح يجب تجنبها.. وتأثير درجة الحرارة في الأجسام المضادة بعد التطعيم

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