​رئيس "سياحة النواب": نقل مركب خوفو حدث عالمي لفت الأنظار لمصر مجددًا

محمد اسماعيل - القاهرة - أكدت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن مصر تبهر العالم وتلفت الأنظار إليها من جديد في حدث عالمي ضخم وهو نقل مركب خوفو الأولى من المنطقة الأثرية بالأهرامات إلى المتحف المصري الكبير، حيث تمت أكبر عملية نقل أثر على مستوى العالم لمركب خوفو الأولى، التي أُكتشفت عام 1954 بالجزء الجنوبي من منطقة هرم خوفو، حيث نقلت المركب بواسطة عربة ذكية ذات تحكم عن بعد، استقدمت خصيصًا من بلجيكا لنقل المركب قطعة واحدة بكامل هيئتها دون تفكيك.

وقالت نورا، في بيان له، اليوم السبت، إن نقل مركب خوفو الأولى خطوة مهمة وإنجاز جديد يضاف لإنجازات مصر الضخمة التي تحققت في الآونة الأخيرة، مضيفة أنه سيكون له مردود إيجابي قوي على قطاعي السياحة والآثار في هذا التوقيت المهم، والتي تهدف إلى الحفاظ على أكبر وأقدم وأهم أثر عضوي في التاريخ بهذا الحجم، مشيرة أن المكان الجديد أفضل من المتحف السابق وبه تقنيات تليق بعظمة مركب الشمس ويتيح عرض المركب بصورة أفضل في مساحة كبيرة ودرجة حرارة مناسبة للأثر العظيم.