غدا وصول أول رحلة طيران روسية لمطار الغردقة الدولى بعد توقف 6 سنوات

وكشفت مصادر من مطار الغردقة الدولي، أن الرحلة الروسية من طراز بوينج وتقل علي متنها قرابة 500 سائح روسي الجنسية، وسيتم استقبال الرحلة بمدافع المياه ترحيبا بها كعرف دولي متبع عند وصول رحلة طيران لأول مرة للمطارات.

وأكد المصدر أنه سيكون في استقبال الرحلة مسئولو وزارة السياحة والطيران وتنشيط السياحة ومحافظ البحر الأحمر وكذلك وفد أمني روسي للتاكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية داخل المطار.

وأضافت المصادر لـ"الخليج 365"، أنه من المقرر أن تصل 5 رحلات أسبوعية للغردقة و5 آخرين لشرم الشيخ من موسكو، حيث تم الاستعداد الكامل لاستقبال السياح الروس والتأكيد على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية سواء الأمنية أو الصحية المتبعة داخل المطار.

وكانت لجنة روسية صحية انتهت قبل أسبوع مضى من إجراءات التفتيش على عملية تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل مطار الغردقة الدولى وعدد من الفنادق المختلفة، وكذلك المستشفيات داخل مدينة الغردقة لإعداد تقرير مفصل عن تلك الإجراءات وإرساله للحكومة الروسية.