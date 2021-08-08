شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات.. كل ما تريد معرفته عن اختبارات القدرات لكليات السياحة والفنادق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التعليم العالي كل التفاصيل حول اختبارات القدرات لكليات السياحة والفنادق، موضحة أنه لابد من النجاح واجتياز اختبار القدرات لهذا التخصص، وهو اختبار يقيس مدى الاستعداد للالتحاق بمجال السياحة والفنادق، ويأتى اختبار القدرات لكليات السياحة والفنادق فى ثلاثة مجالات رئيسية وهي كالتالي:

• أولًا: اختبار اللغة:

- يختار الطالب بين اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية وفقا للغة الأولى للطالب في شهادة الثانوية العامة.

- أسئلة اللغات تعتبر تطبيق على استخدام اللغة ولا تشمل أسئلة في قواعد اللغة أو اللغويات

- تتنوع أسئلة اللغة بين الجغرافيا والتاريخ والسياحة والآثار والإرشاد السياحي والموضوعات العامة

• ثانيًا: اختبار المعلومات العامة:

- الأسئلة باللغة العربية

- أسئلة مرتبطة بالثقافة العامة لمن يرغب في العمل في الحقل السياحي مثل الشخصيات العامة والتاريخية المصرية والعربية والعالمية والسياحة وأنواعها والمواقع الأثرية المشهورة في مصر والعالم وبعض الأسئلة البسيطة في الرياضة والفنون والآداب والعلوم.

• ثالثًا: اختبار السلوكيات ومهارات التواصل الفعال:

- الأسئلة باللغة العربية

- مجموعة أسئلة خاصة بأنواع ومهارات الاتصال وأساليب توصيل الرسالة بصورة فعالة

- مجموعة أسئلة خاصة بالإتيكيت والبروتوكول والسلوكيات والآداب العامة التي يجب أن يتعامل بها الأفراد في المجتمع.

• زمن الاختبار:

ساعة واحدة فقط (يبدأ الاختبار الساعة 10.30ص) ولا يحق لأي طالب دخول الاختبار بعد هذا الموعد نهائيًا وأيًا كان السبب.

• شروط النجاح:

شروط النجاح في اختبار قدرات كليات السياحة والفنادق حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات الاختبار؛ كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.

• عدد أسئلة الاختبار:

يشمل الاختبار (50) سؤال (أسئلة الصواب والخطأ).