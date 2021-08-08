شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تقدم على المنح الدراسية لطلاب الثانوية العامة من أبناء أسر تكافل وكرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت وزارة التضامن الاجتماعىُ بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن فى توفير منح لأبناء أسر "تكافل وكرامة" المتفوقين والحاصلين على الثانوية العامة للحصول على منحة دراسية جامعية كاملة في العام الدراسي الجامعي 2021 /2022 مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأن آخر موعد للتقديم 10 أغسطس الجارىً.

وكانت الوزارة نشرت عبر صفحتها على "الفيس بوك" المزايا ومتطلبات التقديم على النحو التالي: