شكرا لقرائتكم خبر عن نقل وتسكين 68 أسرة من عزبة أبوقرن بمصر القديمة لوحدات مفروشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن أجهزة محافظة القاهرة تمكنت من نقل وتسكين 68 أسرة من منطقة عزبة أبو قرن، بمصر القديمة، إلى وحدات مفروشة بمدينة معا لتطوير العشوائيات، ضمن خطة تطوير العشوائيات وتوفير سكن ملائم وأدمى لسكان تلك المناطق.

وأضافت نائب محافظ القاهرة، أنه تم الانتهاء من إخلاء وإزالة 57 عقار بالمنطقة، مشيرة إلى أن العقارات التي يتم إخلاؤها تزال عقب تسكين الأسر بوحداتهم المجهزة الجديدة، وسيتم استغلال تلك المناطق لتنفيذ مشروع حديقة تلال الفسطاط والتي ستغير ملامح المنطقة للأفضل .

وأوضحت نائب محافظ القاهرة، أن منطقة عزبة أبو قرن من أكبر وأصعب المناطق العشوائية الغير المخططة وغير الآمنة، حيث تبلغ مساحتها 45 فدانا وتلاصق جامع عمرو بن العاص وحديقة الفسطاط وشارع صلاح سالم، وجميع الوحدات السكنية الجديدة التى ينقل إليها المواطنون بمدينة معًا مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم (وحدات صحية، مركز شباب، مدارس، خطوط نقل عام، مخابز)، كما وفرت أجهزة المحافظة سيارات لنقل السكان وعمال لمساعدتهم على نقل متعلقاتهم الشخصية .

وتواصل أجهزة محافظة القاهرة، نقل سكان 4500 أسرة تقريبا من منطقة عزبة أبو قرن بمصر القديمة لوحدات مفروشة بمدينة معا بالسلام، ضمن خطة تطوير العشوائيات وتوفير سكن ملائم وآدمى لسكان تلك المناطق.