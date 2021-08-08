شكرا لقرائتكم خبر عن أهم التوصيات الفنية لمزارعى الذرة الشامية خلال شهر أغسطس.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الذرة الشامية مراعاتها، خلال شهر أغسطس.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي:

1- تجنب التعطيش بإطالة فترات الرى خاصة أثناء التزهير حتى لا يؤثر على عملية التلقيح والإخصاب وبالتالى يقل المحصول .

2-:تجنب التغريق (زيادة ماء الرى) حتى لا يؤدى إلى اصفرار الأوراق فيقل حجم الكيزان وبالتالى يقل المحصول.

3- الامتناع عن إجراء عمليتى التوريق (إزالة الأوراق الخضراء من النباتات) أو التطويش (إزالة الجزء العلوى من النباتات ) بغرض تغذية المواشى.

4- إجراء التوريق والتطويش يؤدى إلى حرمان النباتات من تكوين الماده الجافه وبالتالى نقل المحصول .