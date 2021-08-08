بعد ضبط حسن شاكوش.. برلماني: مطربو المهرجانات أساؤوا إلى الفن والقانون

محمد اسماعيل - القاهرة - قال النائب محمد عبدالرحمن راضي، عضو مجلس النواب، إن بعض مطربي المهرجانات أساؤوا إلى الفن والقيم والتقاليد المصرية، إضافة إلى عدم احترامهم القانون، عقب القبض على فنان المهرجانات حسن شاكوش، وتوقيفه من قِبل رجال الشرطة؛ بسبب قيادته سيارة دون لوحات معدنية بالمخالفة لقانون المرور.

وأشاد راضي، في بيان له اليوم السبت، بنجاح الأجهزة الأمنية في القبض على فنان المهرجانات حسن شاكوش، عقب توقيفه من قِبل رجال الشرطة؛ بسبب قيادته سيارة دون لوحات معدنية بالمخالفة لقانون المرور، داخل منتجع في الساحل الشمالي، وتم إحالته إلى نيابة العلمين ومقرها بنيابات برج العرب، مطالبًا بتطبيق القانون بكل حسم على مخالفة حسن شاكوش الصارخة لقانون المرور.

وتابع النائب بأن كبار الفنانين والمطربين والممثلين وجميع نجوم الرياضة والفن والثقافة يجب أن يكونوا قدوة في الالتزام بالقيم والتقاليد المصرية العريقة واحترام القانون وتطبيقه على أنفسهم وعدم مخالفته تحت أي مبرر.

وكان مصدر مسؤول قد أكد أنه تم توقيف المطرب الشعبي؛ لارتكابه مخالفة قانون المرور تستوجب عرضه على النيابة العامة، لاتخاذ اللازم بعد تحرير محضر بالمخالفة، والتحفظ على السيارة، وفحصها فنيًّا بمعرفة إدارة المرور المختصة، والكشف عن بياناتها.

وأشار المصدر إلى أن تحقيقات النيابة ستكشف إن كان هناك مخالفات أخرى أو اتهامات ستوجه إلى قائد السيارة من عدمها.