شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: توقعات بتوهج البقع الشمسية غدًا.. وتؤكد: بلا تأثير سلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حقيقة ما تردد عن نهاية العالم بسبب حدوث توهج للبقع الشمسية، مضيفا خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء dmc، والذى تقدمة الإعلامية جاسمين طه زكى ما يجرى تداوله بشأن نهاية العالم بسبب حدوث توهج للبقع الشمسية، هو مبالغة كبرى".

وتابع القاضي قائلا الخبر اللي منشور من ناسا ليس دقيقا للغاية، وبدأنا قريبا في الدورة الشمسية رقم 25، ومع زيادة عمرها يزداد عدد البقع الشمسية والانفجارات، إلا أنها لم تكن مؤلمة لسكان الأرض كما تداول البعض.

وواصل قائلا، إنه في حالة وصول الموجات الكهرومغناطيسية للدورة الشمسية لدرجة 3 أو 4 بالقياس المخصص لذلك، يمكن أن تؤثر على وسائل الاتصالات وبرامج الفضاء التي تعمل في ذلك الوقت، متوقعا أن يحدث توهجا في البقع الشمسية يوم الاثنين المقبل ، غير أنه لن يكون له تأثيرا سلبيا كما يزعم البعض