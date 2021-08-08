شكرا لقرائتكم خبر عن وثائقي يرصد خطوات تهيئة ونقل مركب خوفو الأولى للمتحف المصري الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة السياحة والآثار فيلم قصير عن مراحل إعداد وخطوات نقل مركب الملك خوفو الأولى من منطقة أهرامات الجيزة إلى المتحف المصري الكبير.

واستقبل، فجر يوم السبت، المتحف المصرى الكبير مركب الملك خوفو الأولى، وذلك بعد 48 ساعة من بدء عملية نقلها من مكان عرضها بمنطقة آثار الهرم إلى المتحف المصرى الكبير .

وذكرت وزارة السياحة والآثار فى بيان صادر عنها، إن مشروع نقل مركب خوفو الأولى يهدف إلى الحفاظ على أكبر وأقدم وأهم أثر عضوي، مصنوع من الخشب، فى التاريخ الإنساني، وهو مركب خوفو الأولى التى يبلغ عمرها أكثر من 4600 عاماً، وعرضها بطريقة لائقة تتناسب مع أهميتها بالمتحف المصرى الكبير.