شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة": الانتهاء من المرحلة الثانية للمبادرة فى 2024 بنسبة 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد سعيد، مسئول المتابعة الميدانية بمؤسسة "حياة كريمة"، أن المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" سيتم الانتهاء منها فى عام 2024 بمعظم المحافظات بنسبة تنفيذ 100%.

وأوضح سعيد، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة" الذى يذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" تستهدف نحو 200 مليون مواطن مصرى، فى 1413 قرية، متابعا: "التطوير يشمل كل الخدمات لتقديم كل الخدمات للمواطنين من مياه وصرف صحى وخدمات طبية وتعليمية وكل الخدمات الأخرى".

وأشار أن شباب القرى سيستفيد كثيرا من المشروعات التى تتم فى قراهم، من خلال توفير فرص عمل لهم بشكل كبير، كما سيتم عقد برامج تدريبية بالقرى لتدريب الشباب على جوانب مختلفة، أهمها الجوانب الرقمية، ويتم التنسيق مع وزارة الاتصالات وتم تجربة هذا الأمر فى 14 قرية حتى الآن، بحيث يتم تدريب متطوعين لتدريب الشباب داخل القرى فى الفترات المقبلة.