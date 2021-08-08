شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تستأنف اليوم صرف معاشات أغسطس لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف بنك ناصر الاجتماعى برئاسة الدكتورة نيفين القياج وزيرة التضامن، ورئيس مجلس إدارة البنك، اليوم الأحد، صرف معاشات شهر أغسطس الجارى من فروع البنك، وذلك لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى تعليمات لجميع مديرى وموظفى الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

جدير بالذكر أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، كانت قد وجهت ببدء صرف المعاشات للعملاء اعتبارا من أول الشهر، كما تم أيضا تفعيل خدمة صرف النفقة عبر منافذ "الدفع الإلكتروني" بهدف التيسير على العملاء من مستحقى النفقة.