شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. استمرار تلقى تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية حتى 12 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى: التعليم: بدء اختبارات الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة الطاقة النووية غدا التعليم: استمرار تلقى تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية حتى 12 أغسطس الجارى الصحة: الإفراط في تناول المسكنات والمضادات يؤدى لترسب الأملاح على الكلى وصول 175 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك الروسى وبدء التحليل بمعامل هيئة الدواء انتظام حركة خط "شبرا الخيمة ـ المنيب"بعد تعطل قطار بمحطة أم المصريين السياحة: مستعدون لعودة السياح الروس.. ونقدم حملات تحفيزية وتشجيعية مستشار الرئيس للصحة: رصدنا 29 عرضا بعد الشفاء من كورونا الكهرباء:33 ألف 800 ميجا وات الحمل الأقصى اليوم والاحتياطى 11ألف 350 ميجا الزراعة: قاعدة بيانات دقيقة لجميع الحيازات الزراعية على مستوى الجمهورية الصحة: لا يمكن استخراج شهادة QR CODE للسفر للخارج دون الحصول على لقاح كورونا

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