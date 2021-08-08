شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. استمرار تلقى تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية حتى 12 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:
الكهرباء تنصح باستمرار متابعة الاستهلاك لضمان الاستفادة من الدعم
نتيجة الثانوية العامة 2021.. انتهاء تصحيح عدد كبير من أوراق الإجابات
تنسيق الجامعات 2021.. ما الأوراق المطلوبة عند أداء اختبارات القدرات بالكلية؟
أجواء شديدة الحرارة وأمطار ورياح وأتربة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل
التخطيط: إقامة مدن وتجمعات عمرانية لاستيعاب ما يقرب من 10 ملايين نسمة فى 21/22
الأجهزة الأمنية تضبط 2 طن من أحجار خام الذهب على متن سيارتين بأسوان
التعليم: نتيجة الثانوية العامة من 15 لـ18 أغسطس وما ينشر عن مؤشرات النتائج خطأ
التعليم العالى: 55 ألف طالب سجلوا فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات حتى الآن
غدا انخفاض بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 درجة
وقف العمل بـ4 محطات بالخط الثالث للمترو من الساعة 1 ظهرا وحتى 7 صباح الأربعاء
اتبع هذه الخطوات لكفاءة أكثر واستهلاك كهرباء أقل بالتكييف..اعرف التفاصيل
نجاح عملية تثبيت مركب خوفو في موقعه الجديد بالمتحف المصري الكبير
"العام الهجرى الجديد" هلال محرم لـ1443 يولد غدا.. والإثنين أول أيامه فلكيا
اليوم آخر موعد لطلبات الالتحاق بالأروقة الأزهرية والدراسة مجانية
الخط الثالث للمترو يعمل من العتبة لمحطة هشام بركات حتى صباح الأربعاء المقبل
وزير الزراعة: تطوير المفرخ السمكى بالإسكندرية يوفر الزريعة للمشروعات القومية
تحصين 3.9 مليون رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع
الصحة: تناول البطيخ يمد الجسم بالرطوبة فى الجو الحار "إنفوجراف"
زيارات منزلية لتوعية الأهالى بخطورة تعاطى المخدرات بإسطبل عنتر.. صور
الزراعة: مركز التلقيح الاصطناعى بالإسكندرية يوفر طلائق محسنة من أفضل السلالات