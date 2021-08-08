شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لا يمكن استخراج شهادة QR CODE للسفر للخارج دون الحصول على لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت وزارة الصحة والسكان في منشور اليوم المواطنين، من الانسياق وراء شائعات إمكانية شراء شهادة معتمدة للمسافرين دون تلقي لقاح فيروس كورونا. وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه لا يمكن استخراج شهادة كيو أر كود الخاصة بلقاح كورونا للسفر للخارج دون تلقي اللقاح . وأهابت وزارة الصحة بعدم الانسياق وراء الشائعات والحصول علي المعلومات من مصادرها الرسمية.

تحذير شهادات