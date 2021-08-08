شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: قاعدة بيانات دقيقة لجميع الحيازات الزراعية على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد طوبال، مستشار وزير الزراعة للتحول الرقمى، إن وزارة الزراعة حرصت على إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لجميع الحيازات الزراعية على مستوى الجمهورية بالحيز الرئيسى، مؤكدا أهمية التحول الرقمى لخدمة الفلاح المصرى.

وأضاف طوبال، فى لقائه مع الإعلامية رانيا هاشم، ببرنامج "مانشيت" الذى يذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن الكارت الذكى سيقدم كل الخدمات للفلاح خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى إطلاق خدمات الكارت الذكى للفلاح فى جميع المحافظات بالجمهورية، قائلا: "نعمل على تطوير وتنقية منظومة الكارت الذكى للفلاح، والتحول الرقمى بدأ منذ فترة طويلة بالتجهيز لمشروع الحيازة الزراعية المميكنة".

وأوضح مستشار وزير الزراعة للتحول الرقمى، أنه يتم تسجيل كل بيانات حيازات الأراضى إلكترونيا من خلال الجمعيات الزراعية، وذلك قبل إطلاق منظومة إلكترونية متكاملة تضم قواعد بيانات الموسم الزراعى بمصر.