شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة: رصدنا 29 عرضا بعد الشفاء من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة، إن لقاحات جونسون ستأتي تدريجيا وبدايتها ستصل فجر الغد، مضيفا أن عدد الإصابات قلت إلى حد كبير خلال الأيام الماضية، ولكنها زادت في الآونة الأخيرة بنسبة 15%، وهذا الأمر يستوجب علينا الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن الموجة الرابعة ليس لها وقت محدد.

وتابع تاج الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث اليوم، أن كمية اللقاحات التي ستأتي إلى مصر أكبر من عدد المسافرين، وستكون متاحة للمسافرين لأنه مقبول في معظم دول العالم ويتميز هذا اللقاح لأنه جرعة واحدة.

وواصل تاج الدين قائلا، إن أعراض ما بعد الكورونا قد تكون خطيرة مثل ما حدث مع الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، وتم عقد العديد من المؤتمرات العلمية حول هذا الأمر، وتم رصد 29 عرضا بعد كورونا، وهناك بعض الحالات بعد ما تنتهي الكورونا تترك لهم اثار جانبية من ضمنها آثار جانبية بالجهاز التنفسي وهذا الأمر يعود إلى قوة الجهاز المناعي وعمر المصاب، وتترك في بعض الحالات تليفات في الجهاز التنفسي والرئتين تختفى التليفات مع العلاجات في عدد من الحالات وبعض الحالات يحدث فشل تنفسي قد يؤدى إلى الوفاة.