شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام حركة خط "شبرا الخيمة ـ المنيب"بعد تعطل قطار بمحطة أم المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن عودة وانتظام حركة قطارات الخط الثاني بالكامل من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب فى الإتجاهين وذلك بعد حدوث عطل فني مفاجئ بأحد القطارات بمحطة أم المصريين بضواحي الجيزة بإتجاه المنيب الأمر الذى أدى إلى تفريغ القطار من الركاب بسكة الوسط.

وعلى الفور انتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل وتم العمل على إزالته وسحب القطار فوارغ إلى ورشة شبرا الخيمة وعودة حركة القطارات فى الاتجاهين إلى السرعات المعتادة .

وأكدت شركة المترو، أن حركة القطارات بالخط الأول والثاني تعمل بشكل طبيعى وبكامل طاقتها ولا يوجد أى أعطال .