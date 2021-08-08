شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام حركة خط "شبرا الخيمة ـ المنيب"بعد تعطل قطار بمحطة أم المصريين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن عودة وانتظام حركة قطارات الخط الثاني بالكامل من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب فى الإتجاهين وذلك بعد حدوث عطل فني مفاجئ بأحد القطارات بمحطة أم المصريين بضواحي الجيزة بإتجاه المنيب الأمر الذى أدى إلى تفريغ القطار من الركاب بسكة الوسط.
وعلى الفور انتقلت فرق الطوارئ إلى مكان العطل وتم العمل على إزالته وسحب القطار فوارغ إلى ورشة شبرا الخيمة وعودة حركة القطارات فى الاتجاهين إلى السرعات المعتادة .
وأكدت شركة المترو، أن حركة القطارات بالخط الأول والثاني تعمل بشكل طبيعى وبكامل طاقتها ولا يوجد أى أعطال .
وفى سياق متصل كانت الشركة الفرنسية المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الانفاق، قالت إنه نظرا لأعمال التشييد والبناء بمحور مسطرد والتي تتطلب إنشاء كوبري علوى أعلى بعض المحطات السطحية بالخط الثالث للمترو، فقد تقرر إيقاف العمل بعدد 4 محطات من الخط الثالث للمترو وهي محطات قباء وعمر بن الخطاب والهايكستب وعدلي منصور، وأضافت الشركة، أنه تقرر الإيقاف ابتداء من الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم السبت الموافق 7 أغسطس وحتى الساعة 7 صباحا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 11 أغسطس 2021 على أن يستمر العمل بباقي محطات الخط الثالث من العتبة وحتى محطة هشام بركات بشكل منتظم وطبيعى بكامل طاقتها وفى مواعيدها المعتادة.