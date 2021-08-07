شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة بالكليات التي يشترط للقبول بها اجتياز اختبارات القدرات بجامعة الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أن الكليات التي يشترط للقبول بها اجتياز اختبارات القدرات تشمل الكليات الآتية: كليات القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا، وكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة.

وكليات التربية (تخصص عام (علمي / أدبي) – المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم – الخدمة الاجتماعية – التربية الفنية – التربية الخاصة (علمي / أدبي) – رياض الأطفال – التعليم الأساسي "الحلقة الأولى" (علمي / أدبي)، إضافة لكلية التربية الرياضية بنين بالقاهرة، وبنات بالخانكة، بجانب كلية اللغات والترجمة، وأيضًا كليات الدراسات الإنسانية بالقاهرة (تخصص رياض الأطفال)، وتفهنا الأشراف (تخصص رياض الأطفال – شعبة التربية).

أوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن باب التسجيل لاختبارات القدرات بهذه الكليات بدأ اليوم السبت إلكترونيًّا وحتى يوم 19 أغسطس الجاري من خلال الرابط التالي..