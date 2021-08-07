شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأولمبية المصرية: وزير الشباب وعد بزيادة مكافأة الفوز بالأولمبياد 50% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم المهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية، التهنئة لمصر على ماحققة أولادها اليوم في أولمبياد طوكيو وكل من شارك في الأولمبياد، والذين بذلوا كل جهد ممكن وكانوا يضعون مصر نصب أعينهم، مشيرا إلى أن جيانا فاروق قدمت مباراه كبيرة لتحصد البرونزية، والبطلة فريال أشرف كان متوقع أن تحقق ميدالية وكان ترتيبها الثالث في توقعاتنا، مضيفا أن المجاملة واردة في الألعاب التي نتائجها تعتمد على التقديرات وجيانا فاروق حققت ميدالية برونزية وهى الأولى لمصر وجيانا هي التي ستحمل علم مصر غدا، موضحًا أن وزير الشباب والرياضة وعد بزيادة مكافأة الفوز بالأولمبياد 50%.

وتابع العريان خلال مداخلة هاتفية في برنامج على مسئوليتى، المذاع على قناة صدى البلد، والذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، أنه كان من الممكن أن تحمل البطلة فريال اشرف علم مصرغدا ولكن الوقت ليس كافيا لإعادة الترتيب متوجها بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمة ورسالته اليوم لانها حققت صدى رائع وتمثل دعم كبير لنا، مضيفا ان ابطال اليوم سيكونوا قدوة للأجيال القادمة مضيفا ان تصفيات أولمبياد باريس ستكون في 2022 ولابد من الاستعداد مبكرا ويجب على كل اتحاد الاستعداد جيدا لها ورفع الاثقال سيعود اخر هذا العام وسيتمكنوا من المشاركة في أولمبياد باريس.

وذكر أنه يتم اعداد التقرير النهائي عن أولمبياد طوكيو لعرضها فور العودة و11050 لاعب يشاركون في الاولمبياد من كل دول العالم و1000 ميدالية اولمبية يتم التنافس عليها في أولمبياد طوكيو وكل من شارك من مصر بااولمبياد طوكيو وكل من شارك من مصر في أولمبياد طوكيو صاحب انجاز كبير واصعب لحظة مرت مرت علية هي فوز البطل احمد الجندى بفضية الخماسى الحديث .

وأوضح أن ابطال اليد كانوا رجالا في أولمبياد طوكيو والرياضة مكسب وخسارة وابطال اليد بذلوا اقصى جهد ويعيشون حالة حزن شديد لعدم تحقيق ميدالية، ولايرغبون في حضور حفل ختام أولمبياد طوكيو بسبب خسارتهم اليوم، ومصر ستستقبلهم افضل استقبال، مشيرا الى أن تغيير الجهاز الفني لكرة اليد هو قرار وزير الشباب والاتحاد المصرى لكرة اليد .