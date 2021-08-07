شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد المقابلات وتقديم مستندات مندوبي المساعدين بمجلس الدولة دفعتى2016 و2017 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت إدارة مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، المندوبين المساعدين المعينين بالقرارين الجمهوريين ٣٢٧، ٣٢٨، لسنة ٢٠٢١، من دفعتي ٢٠١٦، ٢٠١٧، متمنية لهم حياة قضائية موفقة بمجلس الدولة.

وأكد المجلس خلال بيان له اليوم السبت، أنه حتى يتم استكمال إجراءات تعيين المندوبين المساعدين الجدد يتعين اتباع ما يلي:-

أولا: تقديم الأوراق والمستندات التالية:

١_ عدد ٥ صور شخصية حديثة ( زى رسمي خلفية بيضاء سادة)

٢_ عدد ٣ صور بطاقة الرقم القومي ( وجهان بحجمهما الطبيعي)

٣_ إقرار الذمة المالية من البريد

٤_ تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من أى جهة يعمل بها

٥ _ أصل شهادة بالموقف من التجنيد

ثانيا: مواعيد التقديم

بالنسبة لخريجي دفعة ٢٠١٦ اعتبارا من السبت ١٤ أغسطس حتى يوم الإثنين ١٦ اغسطس من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة مساء.

بالنسبة لخريجي دفعة ٢٠١٧ اعتبارا من يوم الثلاثاء ١٧ اغسطس حتى يوم الخميس ١٩ أغسطس من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة مساء.

ثالثا:

يتم تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة لموظفي مكتب رئيس مجلس الدولة بقاعة الاجتماعات بالدور الرابع بمبنى مجلس الدولة بشارع عصام الدالي بالدقي.

رابعا:

يتعين سرعة استكمال الإوراق والمستندات المشار إليها في الميعاد المذكور، حتى يتسنى تحديد ميعاد حلف اليمين واستلام العمل.

واختتم البيان: ينبغى عند الحضور لتسليم الأوراق والمستندات المطلوبة، الالتزام بالزى الرسمي، ارتداء الكمامة، لأنه لن يسمح بالدخول بدونها.