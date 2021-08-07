شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد المقابلات وتقديم مستندات مندوبي المساعدين بمجلس الدولة دفعتى2016 و2017 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - هنأت إدارة مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، المندوبين المساعدين المعينين بالقرارين الجمهوريين ٣٢٧، ٣٢٨، لسنة ٢٠٢١، من دفعتي ٢٠١٦، ٢٠١٧، متمنية لهم حياة قضائية موفقة بمجلس الدولة.
وأكد المجلس خلال بيان له اليوم السبت، أنه حتى يتم استكمال إجراءات تعيين المندوبين المساعدين الجدد يتعين اتباع ما يلي:-
أولا: تقديم الأوراق والمستندات التالية:
١_ عدد ٥ صور شخصية حديثة ( زى رسمي خلفية بيضاء سادة)
٢_ عدد ٣ صور بطاقة الرقم القومي ( وجهان بحجمهما الطبيعي)
٣_ إقرار الذمة المالية من البريد
٤_ تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من أى جهة يعمل بها
٥ _ أصل شهادة بالموقف من التجنيد
ثانيا: مواعيد التقديم
بالنسبة لخريجي دفعة ٢٠١٦ اعتبارا من السبت ١٤ أغسطس حتى يوم الإثنين ١٦ اغسطس من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة مساء.
بالنسبة لخريجي دفعة ٢٠١٧ اعتبارا من يوم الثلاثاء ١٧ اغسطس حتى يوم الخميس ١٩ أغسطس من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة مساء.
ثالثا:
يتم تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة لموظفي مكتب رئيس مجلس الدولة بقاعة الاجتماعات بالدور الرابع بمبنى مجلس الدولة بشارع عصام الدالي بالدقي.
رابعا:
يتعين سرعة استكمال الإوراق والمستندات المشار إليها في الميعاد المذكور، حتى يتسنى تحديد ميعاد حلف اليمين واستلام العمل.
واختتم البيان: ينبغى عند الحضور لتسليم الأوراق والمستندات المطلوبة، الالتزام بالزى الرسمي، ارتداء الكمامة، لأنه لن يسمح بالدخول بدونها.