شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: نختص بالخدمات الاجتماعية والاقتصادية بمبادرة "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون المجتمع المدني، إن وزارة التضامن الاجتماعي معنية في مبادرة "حياة كريمة" بالتدخلات الخاصة بالخدمات الاجتماعية والاقتصادية، مبينا: "التدخلات تخص المجالات الرئيسية للأسرة والطفولة، وخدمات ذوي الإعاقة والتمكين الاقتصادي والتوعية المجتمعية".

أضاف عبد الموجود، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت" الذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، عبر قناة إكسترا نيوز، أن منظمات المجتمع المدني تساهم وتتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتنفيذ برامجها في إطار مبادرة "حياة كريمة"، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف تطوير البشر بجانب الخدمات الأساسية للمواطنين، بهدف تعزيز التنمية بالقرى.

وتابع مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون المجتمع المدني، أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل قبل إطلاق مبادرة "حياة كريمة"، على العديد من المبادرات لخدمة المواطنين، مثل التدخلات الخاصة بـ"سكن كريم" والمبادرات الأخرى في المجالات الطبية، وإنشاء حضانات وعيادات لتنظيم الأسرة، والمدارس المجتمعية بالتنسيق مع المؤسسات الأهلية ووزارة التربية والتعليم.