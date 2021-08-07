شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المهندسين ومحافظ بنى سويف يضعان حجر أساس نادى النقابة بشرق النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع المهندس هانى ضاحى نقيب مهندسى مصر، والمهندس محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف والمهندس محمد ثروت رئيس نقابة مهندسى بنى سويف، حجر الأساس لمقر نادى المهندسين بشرق النيل، حيث تم تخصيص نادى من قبل هيئه المجتمعات العمرانية لإنشاء ناد رياضى اجتماعى للنقابة بمساحة 4.9 فدان بالحى الترفيهى وجارى حاليا اعداد الرسومات المعمارية.

ثم توجه النقيب والمحافظ والوفد المرافق لهما لوضع حجر الاساس لمشروع ابراج المهندسين - شرق النيل وهو عبارة عن مشروع برجين سكنى بمساحة 1000 م2 للبرج الواحد وجارى حاليا الانتهاء من استخراج التراخيص.

كما افتتح النقيب والمحافظ ايضا نادى المهندسين بكورنيش النيل بعد تطويره على مساحة 8500 م2 يشمل مبنى ادارى ومبنى اجتماعى ومطعم وكافيتريا وملعب خماسى وصالة رياضية وحمام سباحة سخن وبارد وقاعة تدريب.

شهد وضع حجر الأساس وافتتاح النادى كل من المهندس محمد عبد العظيم وكيل نقابة المهندسين، والمهندس حسن عبد العليم الأمين العام للنقابة، والمهندس محمد ناصر أمين الصندوق والمهندسة زينب عفيفى الامين العام المساعد، والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامى للنقابة، والمهندس هشام أبو سنة رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للنقابة .